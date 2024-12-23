В Челябинске ожидается неблагоприятная для рассеивания выбросов погода

В семи городах Челябинской области, в том числе в региональном центре, объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для рассеивания вредных выбросов в воздухе первой степени. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Загрязняющие вещества будут накапливаться в приземных слоях атмосферы с 10 часов 23 декабря до 19 часов 24 декабря в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Сатке, Карабаше, Аше и Коркино.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь с 23 на 24 декабря в среднем по региону прогнозируется мороз до -11,-16, а при прояснении до -23 градусов Цельсия. Завтра днем температура воздуха составит -3,-8, в низинах до -13 градусов. Ожидается ветер южной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Осадки в ближайшие судки не ожидаются.