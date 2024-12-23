«БРП» могут исключить из перечня стратегических предприятий

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии предложило исключить АО «Башкирское речное пароходство» (БРП) из перечня стратегических предприятий и стратегических АО республик. Проект соответствующего указа опубликован на официальном сайте министерства для общественного обсуждения до 26 декабря.

Как указано в пояснении к проекту документа, БРП, зарегистрированное в августе 2005 года, создано путем выделения из АО «Бельское речное пароходство», деятельность которого прекращена в декабре 2011 года по завершении процедуры банкротства.

БРП также находилось в процедуре банкротства с августа 2016 года по июнь 2020 года, в результате которого лишилось почти всего своего имущества и сотрудников, а потому не может заниматься речной перевозкой грузов и пассажиров, не получает выручки на протяжении восьми лет.

По результатам деятельности за девять месяцев этого года чистые активы компании имеют отрицательное значение, основные средства, запасы и денежные средства отсутствуют, непокрытый убыток составляет 76,9 млн руб., уставный капитал равен 33,1 млн руб., балансовая стоимость активов — 47 тыс. руб.

Единственный ликвидный актив АО —100% доля в ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» (правительство Башкирии предпринимает меры по его финансовому оздоровлению). В минземимущества планируют создать на базе БРП совместное с инвестором предприятие, для чего потребовалось включить компанию в прогнозный план приватизации госимущества.

Отмечается, что «Башкирское речное пароходство» не соответствует критериям отнесения к категории стратегических, так как не обеспечивает стратегических интересов в области экономической безопасности республики, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан.

Майя Иванова