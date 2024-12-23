Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Для ликвидаторов ЧС на Кубани появились официальные Telegram-каналы

Для волонтеров и всех, кто участвует в ликвидации ЧС в Анапе, создали два официальных информационных ресурса в Telegram. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Telegram-канале «Единый координационный центр волонтеров» будут публиковать актуальную информацию о работе пунктов координации, обогрева и питания в Анапе. Также там будут находиться данные о местах, где нужна помощь, рекомендации волонтерам и контакты ответственных.

Telegram-канал «Анапа. Волонтеры моря» — это группа координации добровольцев, которые помогают устранять последствия разлива нефти. Здесь собрана официальная информация по всем основным направлениям работы: помощь птицам, задачи на конкретных участках, решение вопросов с размещением и питанием, а также закупка и поставка необходимых для работы вещей. В этом канале можно задать вопросы и присоединиться к помощи Черноморскому побережью. Публикуется только официальная информация.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...