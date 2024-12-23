Для ликвидаторов ЧС на Кубани появились официальные Telegram-каналы

Для волонтеров и всех, кто участвует в ликвидации ЧС в Анапе, создали два официальных информационных ресурса в Telegram. Об этом сообщает Оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В Telegram-канале «Единый координационный центр волонтеров» будут публиковать актуальную информацию о работе пунктов координации, обогрева и питания в Анапе. Также там будут находиться данные о местах, где нужна помощь, рекомендации волонтерам и контакты ответственных.

Telegram-канал «Анапа. Волонтеры моря» — это группа координации добровольцев, которые помогают устранять последствия разлива нефти. Здесь собрана официальная информация по всем основным направлениям работы: помощь птицам, задачи на конкретных участках, решение вопросов с размещением и питанием, а также закупка и поставка необходимых для работы вещей. В этом канале можно задать вопросы и присоединиться к помощи Черноморскому побережью. Публикуется только официальная информация.

Алина Зорина