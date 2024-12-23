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В Краснодаре вдвое увеличились продажи украшений со змеями

Жители Краснодара стали в два раза чаще покупать украшения с символом наступающего года. Как сообщили в Sokolov, город занимает второе место по динамике спроса по России.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Средний чек на ювелирные изделия со змеей в Краснодаре вырос на 18% и составил в среднем 3,2 тыс. руб.

В Сочи объем продаж увеличился на 65%, а средний чек — на 9%, до 3,1 тыс. руб. Курорт занял шестое место в РФ.

«Среди украшений со змеей чаще всего в этом году выбирали кольца, серьги и браслеты. Интересно, что в 2024 году покупатели стали чаще обращать внимания на броши (+49%) и колье (+25%) с изображениям символа 2025 года»,— сказал директор розничной сети Sokolov Максим Чижов.

Татьяна Ручкина

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