В Краснодаре вдвое увеличились продажи украшений со змеями

Жители Краснодара стали в два раза чаще покупать украшения с символом наступающего года. Как сообщили в Sokolov, город занимает второе место по динамике спроса по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Средний чек на ювелирные изделия со змеей в Краснодаре вырос на 18% и составил в среднем 3,2 тыс. руб.

В Сочи объем продаж увеличился на 65%, а средний чек — на 9%, до 3,1 тыс. руб. Курорт занял шестое место в РФ.

«Среди украшений со змеей чаще всего в этом году выбирали кольца, серьги и браслеты. Интересно, что в 2024 году покупатели стали чаще обращать внимания на броши (+49%) и колье (+25%) с изображениям символа 2025 года»,— сказал директор розничной сети Sokolov Максим Чижов.

Татьяна Ручкина