Сахарный диабет впервые выявили у 11,5 тысячи кубанцев

За 10 месяцев 2024 года в Краснодарском крае выявили более 11,5 тыс. пациентов с впервые в жизни установленным сахарным диабетом. Об этом сообщает портал «BFM Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В прошлом году новых пациентов с сахарным диабетом было около 11 тыс. человек. Таким образом, как отметили в кубанском минздраве, в регионе прослеживается незначительное увеличение заболеваемости.

Среди мужчин заболеваемость сахарным диабетом первого типа составляет 251,47 человек на 100 тыс., среди женщин — 169,27 на 100 тыс. Сахарным диабетом второго типа болеют 3310 из 100 тыс. мужчин и 5096,62 из 100 тыс. женщин.

Татьяна Ручкина