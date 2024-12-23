Гендиректора «Свердловской пригородной компании» оштрафовали за задержку поезда

Свердловская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам АО «Свердловская пригородная компания». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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Поводом для проведения прокурорской проверки послужили обращения граждан о нарушении графика движения поездов. Прокуратура установила, что в октябре 2024 года была допущена задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург—Каменск-Уральский почти на 1 час. Ввиду этого его прибытие было задержано на 1 час 41 минуту.

Генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания» внесено представление.

По постановлению прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

Анастасия Таначева