Гендиректора «Свердловской пригородной компании» оштрафовали за задержку поезда
Свердловская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг пассажирам АО «Свердловская пригородная компания». Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Поводом для проведения прокурорской проверки послужили обращения граждан о нарушении графика движения поездов. Прокуратура установила, что в октябре 2024 года была допущена задержка пригородного электропоезда сообщением Екатеринбург—Каменск-Уральский почти на 1 час. Ввиду этого его прибытие было задержано на 1 час 41 минуту.
Генеральному директору АО «Свердловская пригородная компания» внесено представление.
По постановлению прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов). Ему назначен штраф в размере 20 тыс. руб.