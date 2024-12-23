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В Сочи заработали сертифицированные точки продажи елок

В Сочи начали работу 18 сертифицированных елочных базаров. Торговые точки расположены во всех районах города: 11 в Центральном, три в Хостинском и по две в Лазаревском и Адлерском районах, передает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Для елочных базаров в Сочи отведены официальные оборудованные места. Все точки продажи уже прошли необходимую проверку. Среди требований: хорошо освещенная и огороженная территория, наличие мерной линейки, книги отзывов, данных о времени работы», — сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

При покупке хвойных деревьев покупателям выдадут информацию о пунктах приема использованных елей для последующей переработки. Базары продолжат работу до 31 декабря с возможностью продления при наличии спроса.

Дополнительно в городе открылись три новогодние ярмарки, где представлены сувениры ручной работы, вязаные изделия, сельскохозяйственная и кондитерская продукция местных производителей. Ярмарки расположены в Лазаревском районе на улице Победы, 28, в Центральном районе возле площади Флага на Навагинской улице и в Адлерском районе на улице Ленина, 1. Время работы — ежедневно с 8:00 до 20:00 до 30 января 2024 года.

Вячеслав Рыжков

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