Награда МВД по республике Башкортостан - сотрудник банка Уралсиб спас пенсионерку от мошенников

5 декабря 2024 года в Уфе состоялась церемония награждения, которая стала ярким примером эффективного сотрудничества банков и правоохранительных органов в борьбе с киберпреступностью. Начальник Управления МВД России по г. Уфе, полковник полиции Ильгиз Байсурин вручил награду ведущему клиентскому менеджеру банка Уралсиб Айсылу Файзуллиной за предотвращение крупного мошенничества, жертвой которого едва не стала 85-летняя пенсионерка.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Мошенническая схема, проработанная преступниками до мельчайших деталей, начала разворачиваться еще осенью. Злоумышленники, используя методику социальной инженерии, представились знакомой пенсионерки Анной. После того, как доверие пожилой женщины было постепенно завоевано - мошенники выстроили сложную историю о «несчастном случае», якобы произошедшем с «Анной» и требующем существенных расходов для решения возникшей проблемы. В этой истории мошенники использовали классические приемы: создание ощущения острой необходимости неотложных действий и давление на эмоции жертвы. Они действовали поэтапно: сначала аккуратно выведывали информацию о финансовом состоянии пенсионерки, затем убеждали ее перевести средства.

Первым этапом преступного плана стало опустошение банковского счета пенсионерки в другом кредитном учреждении. Затем, они попытались перевести средства с её счета в Уралсибе. Однако, информационная безопасность банка мгновенно заблокировала подозрительную транзакцию, предотвращая утечку средств. Пожилая женщина, не понимая причины блокировки, обратилась в ближайшее отделение Уралсиба для разблокировки доступа. Заметив необычное поведение клиентки и задав уточняющие вопросы, сотрудники банка Уралсиб начальник отдела Анастасия Ефимова и ведущий клиентский менеджер Айсылу Файзуллина выявили несоответствия в её рассказе и заподозрили мошенничество. Сотрудники банка, действуя в соответствии с внутренними регламентами, незамедлительно сообщили о подозрительной деятельности в службу безопасности банка, которая в свою очередь, оперативно передала информацию в правоохранительные органы.

Благодаря четкой и слаженной работе сотрудников банка Уралсиб, а также оперативному реагированию полиции, попытка мошенников в очередной раз была пресечена. Пенсионерка была спасена от финансовых потерь, а злоумышленники избежали успешного завершения своей аферы.

Банк Уралсиб активно внедряет новые технологии безопасности для своевременного обнаружения и блокировки мошеннических операций, сотрудники банка регулярно проходят тренинги, посвящённые выявления подобных мошеннических схем и правильному поведению в подобных ситуациях. Кроме того, банк активно проводит просветительскую работу среди клиентов, распространяя информацию о методах защиты от мошенничества через различные каналы связи.

Уралсиб напоминает о необходимости проявления максимальной осторожности при любых финансовых операциях и немедленного обращения в банк при возникновении подозрений на мошенничество.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»