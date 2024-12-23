В Бавлах главу управляющей компании осудят за травму девочки на карусели

В Бавлах руководитель управляющей компании предстанет перед судом после получения девочкой травмы на карусели. Об этом рассказали в СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2018 году на детской площадке на ул. Сайдашева в Бавлах установили карусель. Директор «УК г. Бавлы», который должен был организовать осмотры придомовой территории, не выявил неисправного состояния карусели. 8 июня 2023 года 7-летняя девочка, катаясь на карусели, получила перелом ноги. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По данным портала Rusprofile, «УК Г. Бавлы и Бавлинского района» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. в 2023 году имела выручку в 11 млн руб. и прибыль в 22 тыс. руб.

Диана Соловьёва