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Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка

Банк Уралсиб продлил акцию «Признательность пенсионерам» – за перевод своей пенсии на карту «Мир» Уралсиба пенсионер получит 3000 рублей от банка.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Стать участником акции просто:

  • подайте заявление о переводе пенсии на карту Уралсиба любым удобным способом (в отделении Банка Уралсиб, в Социальном фонде России, в МФЦ, или на сайте Госуслуги) и получите первую пенсию с 1 июля по 30 июня 2025 года включительно;
  • совершите с помощью карты оплату товаров и услуг в месяц на сумму от 5000 руб. (включительно) за время проведение акции;
  • Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей на карту в следующем месяце после поступления первой пенсии.

Акция проводится с 1 июля 2024 по 31 июля 2025 года. Перевести пенсию можно на действующую карту «Мир» Банка Уралсиб, либо открыть в банке новую выгодную карту «Почетный пенсионер». Преимущества карты «Почетный пенсионер»: бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных в банкоматах Уралсиба и банков-партнеров*, доход 4,5% годовых на остаток средств на карте до 500 тысяч рублей**, кешбэк 1% за ежедневные покупки и до 30% за покупки у партнеров***.

Более подробную информацию о акции можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* При сумме операции до 500 000 руб. (включительно) в месяц.

** При условии поступления пенсии на счет карты и ежемесячных покупках по карте 5000 рублей.

*** Кешбэк в бонусных рублях при выполнении условий программы лояльности «Уралсиб Бонус».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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