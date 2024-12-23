Обвиняемому в покушении на убийство бывшей девушки предъявили обвинение

В Сочи следователи предъявили обвинение 41-летнему фигуранту дела за покушение на убийство своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Следственный отдел по Центральному району Сочи в рамках расследования уголовного дела предъявил задержанному обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Инцидент произошел ночью 20 декабря 2024 года, когда обвиняемый пришел в квартиру своей 41-летней знакомой, расположенную на Грузинском переулке.

По данным следствия, находясь в квартире, обвиняемый нанес женщине удары руками и автомобильным ключом в область лица и головы, а также по другим частям тела. После нападения задержанный скрылся с места происшествия, а потерпевшую госпитализировали для получения медицинской помощи.

Следователь задержал фигуранта и провел с ним допрос, в ходе которого подозреваемый признал свою вину. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Доклад о ходе расследования представили председателю СКР Александру Бастрыкину. В рамках уголовного дела специалисты продолжают проводить необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия и сбора доказательств. Ход расследования находится под контролем краевого следкома.

Мария Удовик