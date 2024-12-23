В Анапе зафиксированы повторные выбросы мазута на 23 км береговой линии
На пляжах Анапы после шторма зафиксированы новые выбросы мазута на уже очищенный берег, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Повторные выбросы мазута размером от 3 кв. м до 50 кв. м найдены в районе реки Можепсин, на береговой полосе в станице Благовещенской и на пляже Джемете. Общая протяженность береговой линии, где выявлены новые загрязнения, составляет 23 км.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Мониторинговые группы прошли от Лечебного пляжа Анапы до пляжей станицы Благовещенской. «Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут»,— говорится в сообщении оперштаба.
Сегодня, 23 декабря, утром специалисты и волонтеры начали вывоз мешков с собранным ранее загрязненным грунтом и песком. Оперштаб утверждает, что при шторме они «практически не пострадали». Вечером 22 декабря Telegram-канал Kub Mash сообщал, что шторм уносит в море мешки с собранным песком. Канал опубликовал видео с мешками под набегающими волнами на берегу. В мэрии Анапы «РИА Новости» эти сообщения опровергли: «Мешки в воду не уносит, они тяжелые. Просто замулены».
Эколог Георгий Каваносян, публикуя фото с повторными выбросами мазута у реки Можепсин, сообщил, что брошенных мешков с песком становится меньше. По его словам, в первые дни мешки лежали по двое-трое суток, их разъедал мазут, из-за чего случались утечки.
По состоянию на вечер 22 декабря в Краснодарском крае были очищены 39 км береговой линии. В Анапе и Темрюкском районе были собраны 17 тыс. т загрязненного грунта, из них 14,5 тыс. т были вывезены для утилизации на предприятия.
О ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Анапе — в репортаже корреспондента «Ъ» Александра Черных «В Черном море, в черной пене».