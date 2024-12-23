В Челнах 6 тыс. многодетных семей получат земельные участки

Депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, согласно которому 6 тыс. многодетных семей в Набережных Челнах смогут получить земельные участки.

«Более трех лет отсутствует динамика выделения участков по Набережным Челнам», — сообщил министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров в ходе заседания республиканского парламента.

Господин Кадыров отметил, что земельными участками не обеспечены более 6 тыс. многодетных семей из Челнов, а для решения этой проблемы нужно около 900 гектаров, которых нет в границах городского округа.

Согласно проекту закона многодетные семьи, постоянно проживающие в Набережных Челнах, смогут получить земельные участки в Тукаевском, Агрызском, Актанышском, Елабужском, Заинском, Менделеевском, Мензелинском, Муслюмовском и Сармановском районах.

Диана Соловьёва