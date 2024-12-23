Стоимость парковки в центре Сочи достигнет 170 рублей в час

Администрация Сочи изменила порядок расчета стоимости платных парковок. С 9 января 2024 года цена будет зависеть от востребованности улиц и их расположения, передает пресс-служба мэрии курорта.

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Парковочное пространство разделят на три зоны. В зоне 01, включающей центральные улицы с наибольшим трафиком, час стоянки составит 170 руб. в час. В зоне 02 тариф установлен в размере 125 руб., в зоне 03 – 105 руб. Информацию о зонах можно получить на сайте parkingsochi.ru или в приложении RuParking.

«Платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. В общей сложности это более двух тысяч машиномест. Во время новогодних каникул они будут бесплатными», – рассказал заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Автомобилистам предложат два вида абонементов: месячный за 7,1 тыс. руб. и годовой за 60,4 тыс. Приобрести их можно на сайте parkingsochi.ru и в приложении RuParking.

За неоплату парковки предусмотрен штраф 3 тыс. руб. Контроль осуществляется специальными автомобилями с фотофиксацией. Все способы оплаты позволяют продлевать или досрочно завершать парковочную сессию.

Вячеслав Рыжков