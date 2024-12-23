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Производственную базу «Краснодаравтодорсервиса» продали за 97 млн рублей

Компания «Краснодаравтодор-22» приобрела на открытых торгах производственную базу банкрота ООО «Краснодаравтодорсервис» за 97,4 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сведения о заключении договора купли-продажи следует, что лот расположен Динском районе, станице Динская (улица Гоголя, 108 «А»). Новый владелец приобрел право пользования земельным участком на условиях аренды, разрешенное использование: производственная база площадью 39,1 тыс. кв. м. Кроме того, в единый лот входит 13 нежилых зданий и битумный полуприцеп.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО НППФ «Краснодаравтодорсервис» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Основной вид деятельности фирмы — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. (51% — Сергей Трускавецкий, 49% — Максим Фролов). По итогам 2023 года выручка компании составила 7,2 млн руб., убыток — 141,3 млн руб., кредиторская задолженность — 2,1 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал компанию банкротом в марте 2021 года. Самыми крупными кредиторами должника стали: ООО «Инжиниринговая компания “Аврора”» (133,2 млн руб.); НАО «Анапское ДРСУ “Вираж”» (18,6 млн руб.); ООО «Светосервис-Кубань» (17,3 млн руб.); ООО «Южная Фондовая Компания» (18,6 млн руб.); ООО «Трансстрой» (52,6 млн руб.) и АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (38,4 млн руб.). Все кредиторы обратились в арбитражный суд с целью включения их в реестр требований кредиторов.

Тат Гаспарян

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