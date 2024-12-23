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В Чувашии осудили татарстанца, у которого нашли более 160 свертков с наркотиками

В Чувашии осудили 32-летнего жителя Татарстана за 35 эпизодов, связанных с покушением на сбыт наркотических средств. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый с помощью приложения для мгновенного обмена сообщениями и записью геолокации разместил 34 свертка с наркотическими средствами в лесном массиве между Алатырским и Вурнарским шоссе и по ул. Тракторостроителей в Чебоксарах.

22 июля татарстанца задержали сотрудники полиции. При досмотре у него обнаружили 162 свертка с наркотиками, массой более 235 граммов. Мужчина не успел сбыть эти свертки.

Суд назначил фигуранту наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Диана Соловьёва

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