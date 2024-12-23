В двух районах Сочи достроили соцжилье на 429 квартир

В Сочи завершили строительство социального жилья на 429 квартир. Объекты расположены на улицах Тимирязева и Доброй в Центральном и Лазаревском районах соответственно. Сейчас в работе находятся еще шесть многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и краевой программы по переселению граждан из аварийного жилья в Сочи завершили строительство новых социальных квартир. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин на встрече с жителями, где также обсуждались вопросы благоустройства, переселения из ветхого жилья и сохранения объектов культурного наследия.

На личном приеме граждан Татьяна Малышева подняла вопрос о площади квартиры, предоставляемой при переселении. Андрей Прошунин пояснил, что жилье выделяется по принципу «метр за метр», но из-за того, что новые квартиры чаще имеют большую площадь по сравнению с прежними, сочинцы получают больше «квадратов», чем было у них. В новых объектах есть чистовая отделка, сантехника и газовые плиты.

На приеме местные жители сообщили о задержках автобусов на маршруте №18 между Хостинским и Центральным районами. В ответ на эти замечания профильный департамент увеличил интенсивность автобусного сообщения, введя дополнительные рейсы.

Также на встрече уделили внимание вопросу сохранения здания «Общественного клуба» на Курортном проспекте, пострадавшего от пожара. Глава города поручил обеспечить консервацию объекта во время подготовки проектной документации. Андрей Прошунин поддержал инициативу местных жителей об открытии «Музея истории военных конфликтов» в микрорайоне Макаренко.

Мария Удовик