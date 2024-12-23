В Башкирии в 2025 году пройдут «Дни армейской культуры»

В 2025 году в Башкирии запланированы «Дни армейской культуры», сообщил на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель министра семьи труда, социальной защиты Юрий Мельников. «Дни армейской культуры» стали одним из 99 мероприятий, запланированных в рамках объявленного в республике Года поддержки участников СВО. Их перечень министерство разработало с учетом предложений от органов власти, общественных и других организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В районах республики пройдут просветительские культурные мероприятия, которые завершатся финальным концертом в День России, на фестивале «Сердце Евразии».

Ключевое мероприятие планируется провести 23 февраля 2025 года, сообщил господин Мельников. В мае, в День семьи, пройдут «Большие семейные выходные со СВОими». В августе, в день рождения генерала Шаймуратова, состоится Всероссийский конкурс патриотической песни «Время героев» — площадкой для его проведения станет Советская площадь. Кроме того, запанирован региональный молодежный фестиваль «СВОй путь к успеху».

Майя Иванова