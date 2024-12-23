В Челябинске построят здание для Центра общественной безопасности за 464 млн рублей

ОГКУ «Челябоблинвестрой» объявило аукцион на разработку проекта и строительство административного здания для АНО «Центр содействия реализации государственной политики в сфере общественной безопасности на территории Челябинской области» («ЦОБ74»). Начальная стоимость контракта составляет более 463,8 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

АНО «ЦОБ74» является подведомственной организацией министерства общественной безопасности Челябинской области. Согласно техзаданию, здание планируется разместить на земельном участке площадью более 13,9 тыс. кв. м. в Курчатовском районе, рядом с детским садом №48 по улице Маршала Чуйкова. Отмечается, что строительство начнется по поручению губернатора Алексея Текслера. Здание для АНО «ЦОБ74» будет четырехэтажным, один из этажей будет подземным, размер и общая площадь пока не определены. В техзадании сообщается, что оно предназначено для работы от 170 до 200 сотрудников. Срок окончания строительства также не определен.

Кроме того, в проектной документации отмечено, что по назначению здание необходимо для служб и органов по охране общественного порядка, а также для следственных и надзорных органов. Подрядчику также необходимо руководствоваться требованиями к строительству зданий для полиции, а все решения согласовать с начальником ГУ МВД России по Челябинску.

«ЦОБ74» занимается деятельностью в сфере военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, социальной и культурной адаптацией и интеграцией мигрантов, а также оказывает услуги, связанные с мобилизационной подготовкой и мобилизацией в России.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января 2025 года. Итоги определения подрядчика подведут 17 января