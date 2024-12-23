Умер крокодил, сыгравший в «Крокодиле Данди»

Австралийский крокодиловый парк Crocosaurus Cove сообщил о смерти легендарного крокодила Берта, ставшего звездой культового фильма «Крокодил Данди».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Крокодил Данди»

Фото: Paramount Кадр из фильма «Крокодил Данди»

Фото: Paramount

Гребнистого крокодила выловили в реке Рейнолдс в середине 1980-х годов, а в 1986 году на экраны вышел комедийный боевик с Полом Хоганом, Линдой Козловски и Бертом в главных ролях.

«История жизни Берта — это история силы, стойкости и индивидуальности»,— говорится в сообщении крокодилового парка, в котором Берт жил с 2008 года.

Он умер на минувших выходных, прожив, по оценкам специалистов, более 90 лет, при том что в среднем гребнистые крокодилы живут чуть более 70 лет. За всю свою долгую жизнь Берт так и не обзавелся парой, но стал одним из самых узнаваемых крокодилов в мире и «помог сформировать образ Австралии как «края суровой природной красоты и впечатляющей дикой природы».

Как животные входили в историю кино — в материале Weekend.

Кирилл Сарханянц