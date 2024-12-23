В Челябинске ужесточили приговор водителю за гибель велокурьера в ДТП

Суд апелляционной инстанции ужесточил приговор 22-летней жительнице Челябинска, наехавшей на 23-летнего велосипедиста, по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Она будет отбывать наказание в колонии-поселении, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Калининский районный суд Челябинска установил, что вечером 10 июля 2023 года горожанка за рулем Kia Rio двигалась по улице 40-летия Победы. На скорости 105 км/ч она выехала на перекресток на красный сигнал светофора и наехала на велосипедиста-курьера. В результате ДТП местный житель погиб на месте.

Первая инстанция приговорила челябинку к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права управления транспортными средствами на три года. Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием. Апелляционная инстанция учла доводы стороны защиты о беременности осужденной и возмещении ей почти 2,5 млн руб. морального вреда и материального ущерба и изменила судебное решение. Местную жительницу приговорили к отбыванию наказания в колонии-поселении в течение полутора лет, а также лишению водительских прав на два года и 10 месяцев.

Виталина Ярховска