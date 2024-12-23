Кубань лидирует в РФ по деловой онлайн-активности

Краснодарский край занял пятое место среди российских регионов по количеству деловых онлайн-встреч, а число виртуальных совещаний в регионе выросло на 13% за год. Такие данные предоставили в МТС на основе статистики платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Первые четыре позиции в рейтинге заняли Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.

Согласно исследованию, жители Кубани проводят деловые встречи с 9:00 до 21:00, с пиковой нагрузкой в 15:00. В соседней Адыгее онлайн-мероприятия организуют с 7:00 до 22:00, преимущественно около 17:00.

Среди инструментов искусственного интеллекта кубанские пользователи отдают предпочтение функциям замены фона, автоматической расшифровки и шумоподавления. В 9% случаев ИИ применяется для развлечений — масок и цифровых аватаров. Для экономии времени при просмотре записей встреч 5% пользователей используют функции подведения итогов и видеохайлайтов.

Лия Пацан