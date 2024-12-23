В Челябинской области средний размер автокредита снизился на 90 тыс. рублей

В ноябре в Челябинской области средний размер автокредита уменьшился на 90 тыс. руб., или на 6,1% по сравнению с октябрем. Показатель сейчас составляет 1,3 млн руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Сильнее всего средний размер займа на автомобиль в ноябре сократился в Москве (-8% к октябрю), Белгородской (-7,7%) и Ульяновской (-7,5%) областях, а также в Республике Крым (-6,3%) и Челябинской области (-6,1%). В целом по стране размер автокредита уменьшился на 4,4%, до 1,33 млн руб. Снижение среднего чека подобных займов продолжается в течение четырех месяцев, отмечают в НБКИ. Существенно оно ускорилось после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Виталина Ярховска