Защита экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева обжаловала продление ареста

Защита бывшего заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), обжаловала постановление Басманного районного суда Москвы о продлении ареста на три месяца. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Алан Марзаев, курировавший строительство, транспорт и ЖКХ, был задержан 30 сентября. Ему вменяется получение взятки в размере 37 млн руб. от руководства ООО «Дортрансстрой» за покровительство и помощь при распределении дорожных подрядов. Как пояснили в пресс-службе СКР, показания на господина Марзаева дал экс-министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Клебанов, обвиняемый в получении 5 млн руб. взятки от ООО «Киви».

2 октября Басманный районный суд арестовал экс-вице-премьера на два месяца. 25 ноября защита не смогла обжаловать арест. Через три дня срок пребывания в СИЗО был продлен до 28 февраля.

В постановлении о продлении меры пресечения говорится, что 8 июня было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) в отношении двух лиц, фамилии которых не называются. 29 сентября дело было объединено в одно производство с делом в отношении Алана Марзаева. По данным «Ъ-Уфа», 8 июня могли быть задержаны гендиректор «Дортранстроя» Дмитрий Гилимьянов и бенефициар компании Марат Латыпов.

В ходатайстве о продлении ареста следствие указало на невозможность завершить расследование, допросить троих свидетелей, получить заключение судебной экспертизы и предъявить экс-чиновнику новое обвинение в окончательной редакции к моменту окончания первого срока ареста. Возражая против удовлетворения требований следователя, защита настаивала на заказном характере дела и заявила о планировавшихся провокациях.

Дата рассмотрения жалобы на продление ареста в Мосгорсуде еще не назначена. Скорее всего, заседание состоится в новом году, уточнили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда первой инстанции.

Идэль Гумеров