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В Чистопольском районе в ДТП с участием ГАЗели и Shacman погиб человек

В Чистопольском районе Татарстана произошло столкновение ГАЗели и грузового автомобиля Shacman. В результате ДТП скончался один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, водитель ГАЗели выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Shacman.

В результате ДТП скончался один пассажир ГАЗели. Водителя и еще одного пассажира доставили в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Диана Соловьёва

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