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Сотрудник СИЗО Ростова обвиняется в проведении женщин в мужские камеры за деньги

Сотрудник СИЗО-1 в Ростове обвиняется в организации встреч между заключенными женщинами и мужчинами за денежное вознаграждение, а также в продаже мобильных телефонов и сим-карт на территории тюремного блока. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый водил девушек из женского блока в мужские камеры СИЗО-1. Каждая такая встреча стоила около 100 тыс. руб. Фигурант был задержан на рабочем месте. По предварительным данным, о незаконных действиях обвиняемого сообщили его коллеги.

Как ранее сообщал «Ъ», 16 июня в СИЗО-1 Ростова шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. В результате штурма заложники были освобождены и не пострадали, а пятеро захватчиков были ликвидированы. Выжил, но получил ранения Даниил Камнев.

Анна Марьина

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