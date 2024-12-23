Сотрудник СИЗО Ростова обвиняется в проведении женщин в мужские камеры за деньги

Сотрудник СИЗО-1 в Ростове обвиняется в организации встреч между заключенными женщинами и мужчинами за денежное вознаграждение, а также в продаже мобильных телефонов и сим-карт на территории тюремного блока. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый водил девушек из женского блока в мужские камеры СИЗО-1. Каждая такая встреча стоила около 100 тыс. руб. Фигурант был задержан на рабочем месте. По предварительным данным, о незаконных действиях обвиняемого сообщили его коллеги.

Как ранее сообщал «Ъ», 16 июня в СИЗО-1 Ростова шесть заключенных захватили в заложники двух сотрудников регионального управления ФСИН. В результате штурма заложники были освобождены и не пострадали, а пятеро захватчиков были ликвидированы. Выжил, но получил ранения Даниил Камнев.

Анна Марьина