В Татарстане на 11 тыс. злоупотребляющих алкоголем составлены наркологические паспорта
В Татарстане по состоянию на 9 декабря в наркологические паспорта внесены более 11 тыс. человек, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Минуллин на шестом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва.
В Татарстане на 11 тыс. злоупотребляющих алкоголем составлены наркологические паспорта
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
С августа 2024 года 2614 человек из списка получили стационарную терапевтическую помощь, а 2252 человека — углубленное профилактическое консультирование врачами-наркологами. Психотерапевтическое лечение и кодирование прошли 793 человека. В прошлом году было закодировано лишь 152 человека, показатели увеличились в 5 раз.
Списки лиц с зависимостью от алкоголя, или «наркологические паспорта», сейчас формируются в каждом муниципальном районе.