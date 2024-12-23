В Татарстане по состоянию на 9 декабря в наркологические паспорта внесены более 11 тыс. человек, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марсель Минуллин на шестом заседании Госсовета Татарстана седьмого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на 11 тыс. злоупотребляющих алкоголем составлены наркологические паспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане на 11 тыс. злоупотребляющих алкоголем составлены наркологические паспорта

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С августа 2024 года 2614 человек из списка получили стационарную терапевтическую помощь, а 2252 человека — углубленное профилактическое консультирование врачами-наркологами. Психотерапевтическое лечение и кодирование прошли 793 человека. В прошлом году было закодировано лишь 152 человека, показатели увеличились в 5 раз.

Списки лиц с зависимостью от алкоголя, или «наркологические паспорта», сейчас формируются в каждом муниципальном районе.

Влас Северин