В Кургане семейную пару будут судить за организацию проституции

Курганский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в организации занятий проституцией. Им может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По версии следствия, с октября 2023-го по январь 2024 года супруги создали в Кургане организацию для предоставления платных интимных услуг в банях и гостиницах города. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).