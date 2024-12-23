Зрение при сахарном диабете всегда должно быть под особым контролем
По сравнению со здоровыми, больные сахарным диабетом слепнут до 25 раз чаще.
Связано это с тем, что начальные изменения в сетчатке глаза могут не ощущаться.
Со временем появляются симптомы диабетической ретинопатии:
- пятна
- туманная пелена
- искажение изображения
- сложность при работе с мелкими деталями вблизи (текст, шитье и т.п.)
Происходит это из-за изменения сосудов сетчатки, роста новых патологических сосудов, пропотевания крови в сетчатку – как результат слепота.
Помимо терапии основного заболевания, диабетическая ретинопатия требует офтальмологической помощи вплоть до офтальмохирургического лечения.
Как предупредить снижение зрения и слепоту при диабетических изменениях в сетчатке?
Лазерное лечение (коагуляция сетчатки)
Воздействие мощного и узконаправленного светового потока позволяет устранить рост новых патологических сосудов, стимулировать собственное кровообращение.
Интравитреальное введение Anti-VEGF препаратов.
Данный препарат блокируют фактор эндотелиального роста сосудов, что препятствует росту новых патологических сосудов.
К препаратам Анти-VEGF относятся: Луцентис (ранибизумаб), Эйлеа (афлиберцепт), Визкью (бролуцизумаб), Вабисмо (фарицимаб).
Хирургическое лечение сетчатки.
Если у вас сахарный диабет – обязательно пройдите консультацию офтальмолога в «САНТАЛЬ 01» с проведением инструментального обследования для своевременной коррекции диабетической ретинопатии.
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