Зрение при сахарном диабете всегда должно быть под особым контролем

По сравнению со здоровыми, больные сахарным диабетом слепнут до 25 раз чаще.

Связано это с тем, что начальные изменения в сетчатке глаза могут не ощущаться.

Со временем появляются симптомы диабетической ретинопатии:

пятна

туманная пелена

искажение изображения

сложность при работе с мелкими деталями вблизи (текст, шитье и т.п.)

Происходит это из-за изменения сосудов сетчатки, роста новых патологических сосудов, пропотевания крови в сетчатку – как результат слепота.

Помимо терапии основного заболевания, диабетическая ретинопатия требует офтальмологической помощи вплоть до офтальмохирургического лечения.

Как предупредить снижение зрения и слепоту при диабетических изменениях в сетчатке?

Воздействие мощного и узконаправленного светового потока позволяет устранить рост новых патологических сосудов, стимулировать собственное кровообращение.

Интравитреальное введение Anti-VEGF препаратов.

Данный препарат блокируют фактор эндотелиального роста сосудов, что препятствует росту новых патологических сосудов.

К препаратам Анти-VEGF относятся: Луцентис (ранибизумаб), Эйлеа (афлиберцепт), Визкью (бролуцизумаб), Вабисмо (фарицимаб).

Хирургическое лечение сетчатки.

Если у вас сахарный диабет – обязательно пройдите консультацию офтальмолога в «САНТАЛЬ 01» с проведением инструментального обследования для своевременной коррекции диабетической ретинопатии.

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