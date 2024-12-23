В Приангарье из-за дефицита земли льготу участникам СВО заменят выплатами

Депутаты законодательного собрания Иркутской области 23 декабря приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий единовременные выплаты в размере 300 тыс. руб. участникам СВО взамен предоставления бесплатных земельных участков. Законопроект внес губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что ранее принятый закон о бесплатном предоставлении земельных участков на территории Иркутской области столкнулся со сложностями. Речь идет о дефиците земельных участков, предназначенных для индивидуального строительства «в крупных городах области». В частности, мэры городов Иркутска и Ангарска отправили в региональное правительство обращения об «отсутствии земельных участков» для выделения льготникам.

Кроме того, отмечается, что «значительная часть территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов» находится в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На ней существуют ограничения предоставления земельных участков в собственность.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года. Он будет распространяться на участников СВО, получивших награды за боевые заслуги, а также родственников погибших военнослужащих. На выплаты, компенсирующие предоставление земельных участков, в 2025 году из регионального бюджета планируют потратить 225 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск