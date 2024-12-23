До 2030 года в Новочебоксарске могут построить береговую инфраструктуру

В Новочебоксарске могут построить береговую инфраструктуру в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. Об этом рассказали в пресс-службе главы республики Олега Николаева.

«Мы видим возможность захода инвесторов в Новочебоксарск, потому что территория предполагает возможность строительства береговой инфраструктуры в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2030 года», — сообщил глава Чувашии.

Новочебоксарск может стать точкой развития грузовых перевозок речным транспортом. По мнению Олега Николаева, строительство береговой инфраструктуры вместе с развитием железнодорожного сообщения между Чебоксарами и Новочебоксарском позволит сформировать логистический комплекс, привлекательный для инвесторов и резидентов Особой экономической зоны.

Господин Николаев встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. На встрече рассказали, что с 2020 года количество пассажиров на речном транспорте увеличилось почти в 4 раза (с 26,3 тыс. до 103,5 тыс.), а количество судозаходов — почти в 3,5 раза (с 213 до 732). Олег Николаев отметил, что в 2025 году планируют увеличить число речных маршрутов. Также ожидается рост пассажиропотока речного транспорта.

Глава Чувашии напомнил, что в ближайшие шесть лет республику ожидает строительство причальных стенок на Волге в Козловке и Мариинском Посаде.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что строительные работы двух причалов оцениваются в 953,2 млн руб.

Диана Соловьёва