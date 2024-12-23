Каток в челябинском парке Гагарина откроется 30 декабря

Каток в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске, который недавно начали заливать, откроется 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Каток за 57,7 млн руб. расположился рядом с главным входом в парк. Его площадь составит 2,8 тыс. кв. м. Форма объекта будет соответствовать вытянутому прямоугольнику. Монтирует каток ООО «Формула льда».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Формула льда» зарегистрирована в 2012 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и бенефициаром является Александр Грязнов. Выручка организации за 2023 год составила 532,2 млн руб., прибыль — 34,3 млн руб. В портфеле компании 20 госконтрактов по монтажу катков в Московской и Ленинградской областях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурс на заливку катка парк объявил в начале ноября. Начальная стоимость контракта составляла 57,8 млн руб.

Виталина Ярховска