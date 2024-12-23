Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Каток в челябинском парке Гагарина откроется 30 декабря

Каток в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске, который недавно начали заливать, откроется 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Каток за 57,7 млн руб. расположился рядом с главным входом в парк. Его площадь составит 2,8 тыс. кв. м. Форма объекта будет соответствовать вытянутому прямоугольнику. Монтирует каток ООО «Формула льда».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Формула льда» зарегистрирована в 2012 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и бенефициаром является Александр Грязнов. Выручка организации за 2023 год составила 532,2 млн руб., прибыль — 34,3 млн руб. В портфеле компании 20 госконтрактов по монтажу катков в Московской и Ленинградской областях.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», конкурс на заливку катка парк объявил в начале ноября. Начальная стоимость контракта составляла 57,8 млн руб.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...