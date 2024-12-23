Для сотрудников «Курганмашзавода» построят четыре многоэтажных дома

В Заозерном районе Курганской области для сотрудников АО «Курганмашзавод» построят четыре многоэтажных дома. Реализовать проект планируют к середине 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение о строительстве зданий подписали «Курганмашзавод», компания «Олимп» и Сбербанк. Работники предприятия смогут купить квартиру в построенных домах на льготных условиях, а также получить субсидию в размере 500 тыс. руб. на первоначальный взнос по ипотеке.