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Для сотрудников «Курганмашзавода» построят четыре многоэтажных дома

В Заозерном районе Курганской области для сотрудников АО «Курганмашзавод» построят четыре многоэтажных дома. Реализовать проект планируют к середине 2027 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение о строительстве зданий подписали «Курганмашзавод», компания «Олимп» и Сбербанк. Работники предприятия смогут купить квартиру в построенных домах на льготных условиях, а также получить субсидию в размере 500 тыс. руб. на первоначальный взнос по ипотеке.

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