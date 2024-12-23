Бастрыкин потребовал доклад о школе-долгострое в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав несовершеннолетних в Уфе. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Как сообщила пресс-служба ведомства, в приемную руководителя Следственного комитета обратилась горожанка, пожаловавшаяся на отсутствие школы в новом районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С 2020 года собственникам квартир в одном из жилищных комплексов сообщалось об открытии на территории района новой школы. Здание образовательного учреждения фактически достроено, однако до настоящего времени в эксплуатацию не введено, несмотря на активную застройку жилыми домами»,— говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что дети при этом вынуждены учиться в ближайших переполненных школах. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

По данным телеграм-канала «Пульс цен», речь идет о ЖК «Новолэнд».

Наталья Балыкова