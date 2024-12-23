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22 декабря в Казани задержали семь нетрезвых водителей

В Казани 22 декабря сотрудники ГИБДД задержали семь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ столицы Татарстана.

22 декабря в Казани задержали семь нетрезвых водителей

22 декабря в Казани задержали семь нетрезвых водителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

22 декабря в Казани задержали семь нетрезвых водителей

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Вчера зафиксировано 118 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них одно ДТП произошло с пострадавшим. Вчера столкнулись два автомобиля, когда один из водителей выехал на встречную полосу.

Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей без прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили пять человек.

Диана Соловьёва

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