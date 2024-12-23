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Челябинская область в топ-25 регионов по экономическим итогам 2024 года

Челябинская область заняла 25 позицию в списке регионов России по результатам экономических рейтингов в 2024 году. Итоги текущего года опубликовали «РИА Новости».

Регион набрал 57,5 балла из 100 возможных. С 2023 года область поднялась на одну позицию, прибавив 3,7 балла. В топ-3 текущего года попали Москва (86,5 балла), Санкт-Петербург (83,4) и Московская область (77,9). Последними в рейтинге стали Республики Ингушетия (24,9) и Тыва (25,7), а также Еврейская автономная область (28,4).

Итоговый балл рассчитан как среднее арифметическое баллов регионов в рейтингах, выпущенных «РИА Новости» в 2024 году: по качеству жизни, социально-экономическому положению, рынку труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности населения здоровому образу жизни.

Виталина Ярховска

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