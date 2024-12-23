ММК увеличил долю российского оборудования в закупках до 86%

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличил объем закупок оборудования российского производства вместо импортного с 71 до 86% в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вопрос увеличения объема закупок российского оборудования обсуждался на форуме «Промышленные закупки 2024» в Москве. На ММК отмечают, что российскими аналогами удалось заместить значительную часть материальных ресурсов, которые исторически поставлялись из-за границы, включая металлургическое оборудование. В том числе валковые подшипники, химические препараты для прокатного производства и полимерные краски.

Представители Магнитогорского металлургического комбината, отметили, что уход с рынка РФ европейских компаний привел не только к росту доли российских поставщиков, но и к увеличению числа китайских производителей. Сегодня они закрывают 11% от общей потребности предприятия в оборудовании и вспомогательных материалах.