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ГК «Геоскан»

Company profile

Российский разработчик и производитель беспилотных авиационных систем (БАС) самолетного и мультироторного типов для гражданского рынка, малых космических аппаратов (кубсатов), авионики, средств беспроводной связи, сенсоров для БАС и кубсатов. Компания «Геоскан» зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2011 году. Сегодня группа включает пять дочерних структур, в том числе «Геоскан», «Геоскан Москва», «Геоскан-ИТ». Продукция компании применяется в кадастровой деятельности, сельском хозяйстве, электро- и теплоэнергетике, градостроительстве и промышленности. Также «Геоскан» оказывает услуги в сфере аэрофотосъемки и лазерного сканирования, воздушной магнитометрической и гамма-спектрометрической съемки, организации световых шоу дронов. Собственник 85% компании — Алексей Семенов, еще 10% — у фонда «Иннопрактика», по 2,5% у Алексея Юрецкого и Павла Степанова. C 2011 года, по собственным оценкам, ГК «Геоскан» выпустила более 40 тыс. дронов. Выручка группы в 2023 году превысила 1,2 млрд руб.

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