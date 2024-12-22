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В Новороссийске произошла массовая гибель краснокнижных дельфинов

В Новороссийске на побережье в Южном районе произошел выброс дельфинов, сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ). По данным «РИА Новости», были обнаружены восемь мертвых азовок.

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

Фото: Центр спасения дельфинов «Дельфа»

В Черном море обитает три вида дельфинов: черноморская афалина, белобочка и азовка. Все они занесены в Красную книгу.

В МЦУ уточнили, что до конца дня специалисты «Центра благоустройства» осуществят вывоз погибших дельфинов с территории побережья.

Причины гибели млекопитающих не установлены. Ранее научный директор Фонда защиты китов Владимир Латка рассказал «РИА Новости», что разлив мазута с затонувших в Керченском проливе танкеров создал угрозу для Таманского залива — «роддома» черноморских афалин, а также для Керченского пролива — миграционного коридора, жизненно важного для сотен видов морских животных Черного и Азовского морей.

Наталья Решетняк

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