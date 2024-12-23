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В Казани на строительство инженерных сетей к жилому дому выделят 7,1 млн рублей

В Вахитовском районе Казани на строительство сетей водоснабжения и водоотведения к жилому дому направят 7,1 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок:

Девятиэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и офисными помещениями на первом этаже находится на ул. Х. Атласи. Работы делятся на два этапа. На прокладку сетей водоснабжения выделят почти 5,9 млн руб., а сетей водоотведения — более 1,2 млн руб. Работы позволят подключить здание к централизованной системе водоснабжения и водоотведения.

Заказчиком выступает Казанский «Водоканал». Источником финансирования являются собственные средства предприятия. Работы должны выполнить в течение 60 дней с даты, указанной в письменной заявке заказчика.

Диана Соловьёва

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