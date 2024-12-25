Прогноз про моды

Оглядываясь на прошедший год, стоит вспомнить, какие тренды были наиболее популярными. 2024-й запомнился новым прочтением корпоративной эстетики, фактурными тканями и яркими цветами. В новом году нас ждет несколько новых и уже знакомых трендов. Разбираемся, на какие веяния стоит обратить особое внимание в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Бохо

Эстетика бохо станет, пожалуй, главным женским трендом в 2025 году. Точно определить стиль бохо довольно сложно — изначально это сочетание винтажных вещей с долей этники. Сейчас нас ждет его вариация из постхиппи эры — когда в самом начале 2010-х стиль бохо вернулся с явным уклоном в этнику и наследие культуры хиппи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ralph Lauren весна-лето 2025 Saint Laurent весна-лето 2025 Valentino весна-лето 2025 Следующая фотография 1 / 3 Ralph Lauren весна-лето 2025 Saint Laurent весна-лето 2025 Valentino весна-лето 2025

Спортивный стиль

Летом 2024 года эстетика большого тенниса стала одним из самых популярных трендов. Спортивный стиль никуда не уходит — только теперь дизайнеры черпали вдохновение не в конкретном виде спорта, а в активном образе жизни в целом. В 2025 году спорт станет более женственным и светским: легинсы теперь уместны не только на уроки йоги, но и на дневной встрече с друзьями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ferragamo весна-лето 2025 Tory Burch весна-лето 2025 Tod`s весна-лето 2025 Следующая фотография 1 / 3 Ferragamo весна-лето 2025 Tory Burch весна-лето 2025 Tod`s весна-лето 2025

Животный принт

Кажется, один из самых бессмертных женских трендов — животный принт. Леопард, барс, зебра, тигр — промахнуться с выбором принта кажется маловероятным, однако важно уметь сочетать его с остальным образом. Либо можно пойти ва-банк и создать тотал-лук с единым принтом, как это сделали Ganni на своем показе в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ganni весна-лето 2025 Prada весна-лето 2025 Dries Van Noten весна-лето 2025 Следующая фотография 1 / 3 Ganni весна-лето 2025 Prada весна-лето 2025 Dries Van Noten весна-лето 2025

Асимметрия

Асимметричный крой — один из самых надежных и простых способов сделать классический образ уникальным. Оголенное плечо, асимметричный воротник или даже брюки без одной брючины — все это поможет привнести авангардное прочтение в самые очевидные вещи. За вдохновением обращаемся к Bottega Veneta и Alaia, которые идеально продемонстрировали асимметрию в своих показах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Bottega Veneta весна-лето 2025 Alaia весна-лето 2025 Dior весна-лето 2025 Следующая фотография 1 / 3 Bottega Veneta весна-лето 2025 Alaia весна-лето 2025 Dior весна-лето 2025

Долл-кор

Почти каждый сезон в списках новых трендов появляется какой-то «кор». Лет десять назад это был нормкор (ненадолго вернувшийся в уличную моду в 2020-м), последние сезоны были отмечены появлением балет- и Барби-кора. Сейчас дизайнеры делают ставку на долл-кор — нечто среднее между эстетикой Барби и балета (само название происходит от английского «doll» — «кукла»). Сильнее всего он отражается в огромном количестве ярких аксессуаров: большие сумки, расшитые деталями, банты, яркие очки и туфли, словно со школьной линейки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Coach весна-лето 2025 Moschino весна-лето 2025 Valentino весна-лето 2025 Следующая фотография 1 / 3 Coach весна-лето 2025 Moschino весна-лето 2025 Valentino весна-лето 2025

Илья Петрук