Руководство Казани потребовало от управляющих компаний обеспечить готовность находящихся в их ведении укрытий. В субботу, 21 декабря, ВСУ нанесли крупнейший удар по гражданским объектам Казани с начала специальной военной операции: 6 из 8 атак пришлись на жилой массив. Как выяснилось, 30 укрытий в день атаки беспилотников оказались недоступны для горожан. Юрист отметил, что за нарушение правила содержания укрытий управляющие организации могут быть оштрафованы до 300 тыс. рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Укрытие в Казани

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков Укрытие в Казани

Фото: Коммерсант / Александр Третьяков

В воскресенье 22 декабря в мэрии Казани состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА. На заседании мэр Казани Ильсур Метшин выступил с критикой управляющих компаний из-за неготовности укрытий для жителей города.

«Мы договаривались не на словах, а на деле: были приняты конкретные решения для управляющих компаний. Вы должны были провести полный комплекс работ по подготовке укрытий и информированию жителей», — сказал Ильсур Метшин.

Мэр Казани поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию жителей о местах укрытий. Обратная связь от казанцев показала, что они не знали, как действовать во время атак беспилотников.

«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. <...> Эта работа и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами. <...> Расслабленность в вопросах гражданской защиты преступна. У нас в России, к сожалению, ничего не меняется: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул. Слава богу, без жертв», — заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани подчеркнул, что система оповещения населения и направления людей в укрытия должна четко работать. Планируется, что Казань изучит опыт приграничных регионов.

Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале также выразил критику в адрес служб гражданской обороны после атак беспилотников в Казани. Эдуард Шарафиев подчеркнул, что за три года не были разработаны четкие инструкции и отработанные действия для реагирования на чрезвычайные ситуации.

С докладом о проблемах с укрытиями на заседании оперштаба также выступил замруководителя городского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин.

«К сожалению, вчера действительно произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали от них обратную связь, читали комментарии в социальных сетях, нами получена и отработана адресная информация по недоступности укрытий, это порядка 30 адресов», — сообщил Искандер Гиниятуллин.



Он уточнил, что причиной возникших проблем с доступом к укрытиям стали затрудненный доступ в помещения, отсутствие организованного хранения ключей для экстренного доступа, а часть подвальных помещений, предназначенные для укрытия людей, оказались подтоплены.

Сейчас в Казани почти на 6 тыс. многоквартирных домов приходится 1 209 подвальных помещений, пригодных для временного укрытия. Это позволяет удовлетворить потребности в укрытии для 80% населения города. Остальные 20% жителей могут воспользоваться другими заглубленными помещениями, рассказал Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что для укрытия населения в чрезвычайных ситуациях используются подвальные помещения, цокольные этажи жилых домов, заглубленные помещения станций метрополитена, паркинги и другие объекты.

Руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что управляющие компании обязаны обслуживать подвальные помещения, подвалы должны быть чистыми, сухими, иметь вентиляцию и освещение.

«Данные правила содержания установлены жилищным законодательством и за их нарушение управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности. Санкции за нарушения для должностных лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей», — заключил юрист.

Примечание.

Укрытия — это временные сооружения, заглубленные ниже уровня земли, предназначенные для краткосрочного укрытия людей (до 12 часов). Все такие помещения включены в план гражданской обороны Казани.

Убежища — это долговременные помещения, где люди могут находиться более суток. Они должны быть автономными, с системами очистки воздуха, вентиляции и водоснабжения. Такие помещения предназначены для укрытия рабочих смен, большинство из них находятся на балансе промышленных предприятий. В Казани их насчитывается около 400.

Влас Северин