«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной»
В Казани порядка 30 укрытий оказались недоступны в день атаки БПЛА
Руководство Казани потребовало от управляющих компаний обеспечить готовность находящихся в их ведении укрытий. В субботу, 21 декабря, ВСУ нанесли крупнейший удар по гражданским объектам Казани с начала специальной военной операции: 6 из 8 атак пришлись на жилой массив. Как выяснилось, 30 укрытий в день атаки беспилотников оказались недоступны для горожан. Юрист отметил, что за нарушение правила содержания укрытий управляющие организации могут быть оштрафованы до 300 тыс. рублей.
Укрытие в Казани
Фото: Коммерсант / Александр Третьяков
В воскресенье 22 декабря в мэрии Казани состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации последствий атаки БПЛА. На заседании мэр Казани Ильсур Метшин выступил с критикой управляющих компаний из-за неготовности укрытий для жителей города.
«Мы договаривались не на словах, а на деле: были приняты конкретные решения для управляющих компаний. Вы должны были провести полный комплекс работ по подготовке укрытий и информированию жителей», — сказал Ильсур Метшин.
Мэр Казани поручил главам районных администраций и управляющим компаниям незамедлительно провести работу по информированию жителей о местах укрытий. Обратная связь от казанцев показала, что они не знали, как действовать во время атак беспилотников.
«Мы все жили в понимании, что это нас обойдет стороной. <...> Эта работа и все разговоры об укрытиях на случай атаки в подвалах домов так и остались разговорами. <...> Расслабленность в вопросах гражданской защиты преступна. У нас в России, к сожалению, ничего не меняется: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул. Слава богу, без жертв», — заявил Ильсур Метшин.
Мэр Казани подчеркнул, что система оповещения населения и направления людей в укрытия должна четко работать. Планируется, что Казань изучит опыт приграничных регионов.
Депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев в своем Telegram-канале также выразил критику в адрес служб гражданской обороны после атак беспилотников в Казани. Эдуард Шарафиев подчеркнул, что за три года не были разработаны четкие инструкции и отработанные действия для реагирования на чрезвычайные ситуации.
С докладом о проблемах с укрытиями на заседании оперштаба также выступил замруководителя городского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин.
«К сожалению, вчера действительно произошел сбой информационной работы. Мы отслеживали информацию от жителей, получали от них обратную связь, читали комментарии в социальных сетях, нами получена и отработана адресная информация по недоступности укрытий, это порядка 30 адресов», — сообщил Искандер Гиниятуллин.
Он уточнил, что причиной возникших проблем с доступом к укрытиям стали затрудненный доступ в помещения, отсутствие организованного хранения ключей для экстренного доступа, а часть подвальных помещений, предназначенные для укрытия людей, оказались подтоплены.
Сейчас в Казани почти на 6 тыс. многоквартирных домов приходится 1 209 подвальных помещений, пригодных для временного укрытия. Это позволяет удовлетворить потребности в укрытии для 80% населения города. Остальные 20% жителей могут воспользоваться другими заглубленными помещениями, рассказал Искандер Гиниятуллин. Он напомнил, что для укрытия населения в чрезвычайных ситуациях используются подвальные помещения, цокольные этажи жилых домов, заглубленные помещения станций метрополитена, паркинги и другие объекты.
Руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физлиц компании «Яхатин» Антон Смирнов сообщил «Ъ Волга-Урал», что управляющие компании обязаны обслуживать подвальные помещения, подвалы должны быть чистыми, сухими, иметь вентиляцию и освещение.
«Данные правила содержания установлены жилищным законодательством и за их нарушение управляющая организация может быть привлечена к административной ответственности. Санкции за нарушения для должностных лиц составляет от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей», — заключил юрист.
Примечание.
- Укрытия — это временные сооружения, заглубленные ниже уровня земли, предназначенные для краткосрочного укрытия людей (до 12 часов). Все такие помещения включены в план гражданской обороны Казани.
- Убежища — это долговременные помещения, где люди могут находиться более суток. Они должны быть автономными, с системами очистки воздуха, вентиляции и водоснабжения. Такие помещения предназначены для укрытия рабочих смен, большинство из них находятся на балансе промышленных предприятий. В Казани их насчитывается около 400.