Президент открыл дорогу к Крымскому мосту, соединившую трассы «Дон» и «Таврида»

Во время сегодняшней видеоконференции Владимир Путин в онлайн-формате принял участие в церемонии открытия скоростного подхода к Крымскому мосту. Этот участок дороги протяженностью 120 км. соединит трассы «Дон» и «Таврида» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Президент отметил, что новое шоссе повысит доступность курортов юга России. Оно обеспечит бесшовное движение транспорта от Санкт-Петербурга через Москву, Краснодар, Симферополь до Севастополя. Ранее премьер-министра РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании Правительства, что эта дорога позволит нарастить трафик в сторону полуострова до 40 тыс. машин в сутки.

Одновременно с этим автодороги запустили еще в нескольких регионах страны. В частности, движение открыли по Витебской развязке в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Ковалевский