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Группа ФИНГО приняла участие в питч-сессии для Минприроды России

Группа ФИНГО, в которую входит Семибратовский завод газоочистного оборудования, приняла участие в питч-сессии «Технологические решения в сфере охраны окружающей среды и природопользования» для Министерства природных ресурсов и экологии РФ, организованной Фондом «Сколково». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в группе.

Фото: группа ФИНГО

Фото: группа ФИНГО

Эксперты компании рассказали о новейшей разработке газоочистного фильтра с жесткими коронирующими электродами, который позволяет снизить металлоемкость до 20%, габариты аппарата до 10%, капитальные затраты до 30%, а также примерно на треть сократить время и монтаж оборудования. Таким образом, уровень выбросов составит ниже 20 мг/м3, что соответствует показателям тканевых фильтров.

Уникальность данной технологии состоит в том, что в отличие от рамной конструкции коронирующих электродов, здесь не требуется дополнительных элементов жесткости, упрощается центровка электродов в поле, сокращается количество операций на монтаже и рисков повреждения элементов, появляется возможность настройки характеристик электрического поля.

«Индустрия экологического машиностроения испытывает острую потребность в новых технологиях, для этого нам необходимы готовность к сотрудничеству со стороны заказчиков и меры государственной поддержки опытно-промышленной эксплуатации отечественных образцов оборудования»,— сказал заместитель генерального директора по техническому развитию группы ФИНГО Сергей Усачев.

Питч-сессия «Технологические решения в сфере охраны окружающей среды и природопользования» была организована в рамках соглашения о партнерстве, подписанного Минприроды России и Фондом «Сколково». В рамках совместной работы планируется разрабатывать и внедрять передовые технологии, способствующие бережному отношению к природным ресурсам и минимизации негативного воздействия на экологию. Это сотрудничество имеет стратегическое значение, так как оно призвано способствовать укреплению технологического суверенитета страны, а также достижению национальных приоритетов, целей развития Российской Федерации.

Группа ФИНГО накопила значительный опыт работы на внешних рынках, где существуют строгие требования к экологии. Газоочистное оборудование группы установлено в 56 странах мира и 400 российских городах. Компания обладает 79 собственными патентами и имея порядка 30 в регистрации. В стадии разработки находятся технологические решения в сфере нейтрализации оксидов серы и азота, а также пылетранспорта, которые способны обеспечить технологический суверенитет в защите атмосферного воздуха от вредных выбросов.

Антон Голицын

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