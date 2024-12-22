В Еманжелинске в лобовом ДТП пострадали два человека

В Еманжелинске произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Уральская. 26-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Priora, за рулем которой был мужчина 1994 года рождения.

В результате ДТП пострадали водитель Lada Priora и его пассажирка 1992 года рождения. Госавтоинспекция проводит расследование для установления всех обстоятельств происшествия.