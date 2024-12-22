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Коммерсантъ FM
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Путин дал старт движению автомобилей по новым дорогам в пяти регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры. В частности, глава государства дал старт движению по скоростному подходу в сторону Крымского моста, а также запустил движение в обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД и по Витебской развязке Западного скоростного диаметра.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане протяженностью 80 км и 65-ти километровый обход нескольких населенных пунктов в Башкортостане стали частью трассы М-12. Президент отметил, что объезды выведут транзитные точки из городов и поселков и положительно скажутся на экологическом качестве жизни жителей.

Также президент рассказал об открытии 120-ти километрового скоростного подхода к Крымскому мосту. Он станет частью шоссе А-289 и соединит трассы «Дон» и «Таврида», создав бесшовное и бессветофорное движение по маршруту Санкт-Петербург — Москва — Краснодар — Симферополь — Севастополь. Владимир Путин отметил, что это повысит транспортную доступность курортов на юге России.

Обход деревни Малые Вязьмы в Подмосковье, как сообщил президент, «замкнет» ЦКАД и позволит разгрузить узкое место на кольцевой автодороге. Открытие Витебской развязки в Санкт-Петербурге господин Путин назвал первым этапом в создании Широтной магистрали.

Президент заявил, что государство продолжит обновлять дорожную сеть в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В том числе планируется создание магистрали вокруг Азовского моря.

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