Путин: прошлое поколение политиков разрушало Россию

Президент Владимир Путин заявил, что Россия прошла период, когда политики шли на разрушение собственной страны. Он отметил, что сегодня Москва готова налаживать взаимодействие с другими странами, но только при соблюдении российских интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В новейшей истории мы прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только это было и нужно»,— заявил господин Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину после «Итогов года».

Глава государства указал, что, после того как Россия ослабла, «цивилизованный мир» начал добивать страну, а не пытаться делать ее равноправным партнером. По его мнению, сейчас недружественные страны продолжают эскалировать ситуацию. Господин Путин отметил, что Россия всегда будет отвечать на подобные вызовы, однако готова искать компромиссы без ущерба интересам страны.

Подробнее об «Итогах года» с президентом — в материале «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».