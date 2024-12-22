В Турции медицинский вертолет врезался в здание больницы, погибли 4 человека

Вертолет Минздрава Турции во время взлета врезался в здание учебно-исследовательской больницы в регионе Мугла. После столкновения вертолет упал на землю, в результате погибли четыре человека, находившиеся на борту: два пилота и два медицинских работника, сообщил местный телеканал TRT Haber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Utku Ucrak / Anadolu / Getty Images Фото: Utku Ucrak / Anadolu / Getty Images

На месте работают аварийно-спасательные службы, пожарные поливают вертолет во избежание возгорания топлива. Больница продолжает работать в штатном режиме. По факту происшедшего начата проверка.

Губернатор Муглы Идрис Акбийык рассказал, что вертолет выполнял рейс в Антальию. Он отметил, что в регионе стоит сильный туман, однако причины аварии еще будут выясняться. Минздрав Турции также подчеркнул, что будет проведено расследование инцидента, и пообещал обнародовать результаты проверки.