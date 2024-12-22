Метшин: организатору атаки БПЛА на Казань придется держать ответ

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что рано или поздно тому, кто организовал атаку беспилотников на Казань, придется держать ответ за свои действия. Об этом мэр города сообщил на эфире оперативного штаба.

«Нет сомнений, что тому, кто организовал эту атаку, рано или поздно придется держать ответ за эти действия, которые были направлены против мирных жителей», — заявил Ильсур Метшин.

Мэр Казани считает, что атака беспилотников на столицу Татарстана была «акцией устрашения». Ильсур Метшин отметил, что в результате атак беспилотников нет жертв, нанесен материальный ущерб.

Мэр Казани также поблагодарил жителей домов, которые организованно эвакуировались и помогали друг другу.

Диана Соловьёва