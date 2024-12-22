Путин: у России не пропадало желание взаимодействовать с США

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными странами, но только в рамках российских интересов. Он отметил, что у Москвы никогда не пропадало желание взаимодействовать с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналист Павел Зарубин после «Итогов года» спросил президента, можно ли выбраться «из глубокой ямы», в которую США «закопали» двусторонние отношения с Россией, в том числа из-за поставок оружия Украине. Глава государства ответил, что все возможно.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало. Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможности и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы»,— сказал Владимир Путин, отрывок беседы опубликован в Telegram-канале журналиста.

Президент подчеркнул, что международные отношения изменчивы, но Россия всегда будет действовать с учетом своих интересов. «Дело в том, что все меняется. Остаются неизменными только интересы. Интересы в данном случае России и ее народа»,— сообщил президент.

Подробнее об «Итогах года» с президентом — в материале «Ъ» «Прямолинейная пресс-конференция».